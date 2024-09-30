(Уллёнен) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Муж: Раппу Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Раппу Абрам Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1909
Сын: Раппу Эро-Латте Абрамович
Отец ребёнка: Раппу Абрам Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: (Раппу) Кертту-Туликки Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно