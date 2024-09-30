(Уллёнен) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уллёнен) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1906

Муж: Раппу Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Раппу Ильмари Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Раппу Эро-Латте Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: (Раппу) Кертту-Туликки Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Петрович

Смерть
Неизвестно

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