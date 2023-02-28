Зайцев Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1963
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1963
Отец: Зайцев Николай Денисович
Мать: Зайцева Тамара Ивановна
Бракосочетание
25.11.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности