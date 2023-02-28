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Зайцев Евгений Николаевич

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Место рождения

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область

Дата рождения

10.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

2012 г.р.
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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1963

Отец: Зайцев Николай Денисович

Мать: Зайцева Тамара Ивановна

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Бракосочетание
25.11.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.2012

Сын: Зайцев Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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