Семёнова Ия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Василий
Смерть
Неизвестно