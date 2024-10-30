Мелентьева (Долгих) Авдотья Антоновна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Мелентьева (Долгих) Авдотья Антоновна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1765, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умерла До 1834, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Мать
Долгих *жена АнтонаНеизвестно г.р.
Отец
Долгих Антон Филиппович1737 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Долгих Антон Филиппович

Мать: Долгих *жена Антона

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
До 1834
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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