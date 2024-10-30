Мелентьева (Долгих) Авдотья Антоновна
женский, родилась 1765, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умерла До 1834, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
МатьДолгих *жена АнтонаНеизвестно г.р.
ОтецДолгих Антон Филиппович1737 г.р.
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Рождение
1765
Отец: Долгих Антон Филиппович
Мать: Долгих *жена Антона
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
До 1834
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область