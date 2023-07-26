Иванов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1999
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Развод в 2005 году
Рождение ребёнка
19.10.1999
Дочь: Иванова Яна Александровна
Мать ребёнка: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна