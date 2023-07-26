Иванов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1999

Жена: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Развод в 2005 году
Рождение ребёнка
19.10.1999

Дочь: Иванова Яна Александровна

Мать ребёнка: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна

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