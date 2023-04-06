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Кондратьев Прокофий Павлов

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.07.1978 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.

Дочь: Кондратьева Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Елена Стефанова

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.

Дочь: Баранова Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Елена Стефанова

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
В документах о браке с Базановым Иваном васильевичем год рождения указан 1912
Рождение
07.07.1978 ст.

Отец: Кондратьев Павел Мефодиев/Нефедов

Мать: Кондратьева Параскева Гавриилова

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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