Кондратьев Прокофий Павлов
Место рождения
Дата рождения07.07.1978 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.
Дочь: Кондратьева Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Елена Стефанова
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.
Дочь: Баранова Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Елена Стефанова
В документах о браке с Базановым Иваном васильевичем год рождения указан 1912
Рождение
07.07.1978 ст.
Смерть
Неизвестно