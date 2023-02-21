Михайлова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Александра Петровна

Михайлова Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Михайлов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Михайлович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Гладкова Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Михайлович

Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close