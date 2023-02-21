Михайлова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Михайлов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Михайлович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Гладкова Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990