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Захаров Николай Матвеевич

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Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
С 1933
Вступление в партию
1940
Член ВКПб.
Призыв на военную службу
Около 22.06.1941
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мгинский РВК Воинское звание ст. сержант ; гв. ст. сержант Воинская часть 131 гвардейский стрелковый полк 45 гвардейской стрелковой дивизии 2 полк воздушного наблюдения, оповещения и связи
Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Захаров Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Антонина Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Ранение
16.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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