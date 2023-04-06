Захаров Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1933
Вступление в партию
1940
Член ВКПб.
Призыв на военную службу
Около 22.06.1941
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мгинский РВК Воинское звание ст. сержант ; гв. ст. сержант Воинская часть 131 гвардейский стрелковый полк 45 гвардейской стрелковой дивизии 2 полк воздушного наблюдения, оповещения и связи
Рождение ребёнка
Около 1943
Мать ребёнка: Захарова Антонина Васильевна
Ранение
16.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно