Вшивцева (?) Аносья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1661 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685 ст.
Сын: Вшивцев Артемей Дмитриевич
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
1692
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Дочь: Улита Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710