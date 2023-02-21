Вшивцева (?) Аносья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Аносья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1661 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685 ст.

Сын: Вшивцев Артемей Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
1692

Сын: Вшивцев Назар Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Дочь: Улита Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Дмитрий Мартынович

Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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