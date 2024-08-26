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Фефилова Дарья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Между 1837 и 1852

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Козьма Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фефилов Дмитрий Козмич

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Фефилова) Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Фефилов Феодул Козмич

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Фефилов Павел Козмич

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фефилов Николай Козмич

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Фефилова) Анна Козминична

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фефилов Козьма Козмич

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фефилов Иван Козмич

Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1837 и 1852

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