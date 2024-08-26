Фефилова Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиМежду 1837 и 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Фефилова) Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Фефилов Павел Козмич
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Фефилова) Анна Козминична
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фефилов Иван Козмич
Отец ребёнка: Фефилов Козьма Яковлевич
Смерть
Между 1837 и 1852