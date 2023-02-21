Юрин Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрин Емельян Степанович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуридова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Юрина Адалина Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Адалина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Вера Николаевна
Мать ребёнка: Юрина Адалина Карловна
Смерть
Неизвестно