Юрин Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Николай Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин Емельян Степанович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуридова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Юрина Адалина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Адалина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Вера Николаевна

Мать ребёнка: Юрина Адалина Карловна

Смерть
Неизвестно
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