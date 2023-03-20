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Прасолов Владимир Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Прасолов Маркел Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1885 ст.

Дочь: Васса Владимировна

Мать ребёнка: Прасолова Акилина Емельянова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Сын: Прасолов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.

Дочь: Феодосия Владимировна

Мать ребёнка: Прасолова Акилина Емельянова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Акилина Емельянова

Смерть
Неизвестно
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