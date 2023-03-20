Прасолов Владимир Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прасолов Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Прасолов Маркел Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1885 ст.
Дочь: Васса Владимировна
Мать ребёнка: Прасолова Акилина Емельянова
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Сын: Прасолов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.
Дочь: Феодосия Владимировна
Мать ребёнка: Прасолова Акилина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно