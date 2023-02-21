Шорохова Устиния Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Устиния Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1864 и 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1860 и 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1889

Сын: Шорохов Федор Павлович

Отец ребёнка: Шорохов Павел Галактионов

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1894

Сын: Шорохов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Шорохов Павел Галактионов

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1907

Сын: Шорохов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Павел Галактионов

Смерть
Неизвестно
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