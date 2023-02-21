Шорохова Устиния Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1864 и 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1889
Отец ребёнка: Шорохов Павел Галактионов
Рождение ребёнка
12.10.1894
Отец ребёнка: Шорохов Павел Галактионов
Рождение ребёнка
18.09.1907
Сын: Шорохов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно