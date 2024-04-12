Акула (Акила) Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акула (Акила) Леонов

Место рождения

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

1767 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
1791 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Леон Максимов

Мать: Домна Титова

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Абрам Акулов

Мать ребёнка: Софья Васильева

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Софья Васильева

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий

Мать ребёнка: Софья Васильева

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Емельян Акулов

Мать ребёнка: Софья Васильева

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Васильева

Смерть
1809
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