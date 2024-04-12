Акула (Акила) Леонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Леон Максимов
Мать: Домна Титова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Абрам Акулов
Мать ребёнка: Софья Васильева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Софья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Василий
Мать ребёнка: Софья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Емельян Акулов
Мать ребёнка: Софья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Васильева
Смерть
1809