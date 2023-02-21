Загифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти22.06.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Хабибзямал Бадамшина
Отец ребёнка: Бадамша Адылшин
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сахибзямал Бадамшина
Отец ребёнка: Бадамша Адылшин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадамша Адылшин
Смерть
22.06.1836 ст.