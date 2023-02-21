Загифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

22.06.1836 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Хабибзямал Бадамшина

Отец ребёнка: Бадамша Адылшин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сахибзямал Бадамшина

Отец ребёнка: Бадамша Адылшин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадамша Адылшин

Смерть
22.06.1836 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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