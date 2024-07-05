Кузнецов Николай
мужской, родился 20.07.1921
умер Неизвестно, г.Ставрополь
ОтецКузнецов Павел19.01.1890 г.р.
МатьКузнецова (Нехорошева) Евдокия14.03.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921
Отец: Кузнецов Павел
Рождение ребёнка
26.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Казначеева) Елена
Рождение ребёнка
29.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Казначеева) Елена
Смерть
Неизвестно
г.Ставрополь