Кузнецов Николай 20.07.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Николай

Автор
СП
Перетолчин С.

мужской, родился 20.07.1921

умер Неизвестно, г.Ставрополь

Отец
Кузнецов Павел19.01.1890 г.р.
Мать
Кузнецова (Нехорошева) Евдокия14.03.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921

Отец: Кузнецов Павел

Мать: Кузнецова (Нехорошева) Евдокия

Рождение ребёнка
26.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Казначеева) Елена

Рождение ребёнка
29.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Казначеева) Елена

Смерть
Неизвестно
г.Ставрополь

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