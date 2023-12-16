Елисеева Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 13.04.1964
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.984
Дочь: Лукьянова Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович
Рождение
Вычислено 13.04.1964
Рождение ребёнка
Вычислено 19.01.1984
Сын: Лукьянов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 21.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 30.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович