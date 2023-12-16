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Елисеева Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 13.04.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

1934 г.р.

Дети

984 г.р.
Вычислено 1984 г.р.
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.984

Дочь: Лукьянова Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович

Рождение
Вычислено 13.04.1964

Отец: Гостев Иван Петрович

Мать: Суздалева Валентина Елисеева Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 19.01.1984

Сын: Лукьянов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 21.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 30.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Виктор Михайлович

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