Исупов Андрей (Андрюшка) Григорьев
Место рождениядер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Исупов Григорий (Гришка) Андреев
Мать: не указана
дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: не указана
дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678