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Исупов Андрей (Андрюшка) Григорьев

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Место рождения

дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Исупов Григорий (Гришка) Андреев

Мать: не указана

дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Исупов Карпушка Андреев

Мать ребёнка: не указана

дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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