Дубасова (Козлова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубасова (Козлова) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.11.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1836 ст.

Отец: Козлов Дмитрий Алексеевич

Мать: Козлова Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
30 ноября 1836 г. в доме действительной статской советницы вдовы Надежды Ивановны Курманалеевой у надворного советника Дмитрия Алексеевича Козлова и законной жены его Екатерины Димитриевны родилась до... Показать все
Крещение
09.12.1836 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубасов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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