Дубасова (Козлова) Зинаида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1836 ст.
30 ноября 1836 г. в доме действительной статской советницы вдовы Надежды Ивановны Курманалеевой у надворного советника Дмитрия Алексеевича Козлова и законной жены его Екатерины Димитриевны родилась до... Показать все
Крещение
09.12.1836 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно