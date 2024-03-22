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Конев Андрей Эдуардович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1964

Отец: Конев Эдуард Михайлович

Мать: Конева Маргарита Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
| Вес при рождении 3,900 кг, рост 45(?) см. Время рождения 23-45
Бракосочетание
1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1991

Сын: Конев Константин Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
10.11.2011

Жена: Конева Маргарита Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Супруг(-а): <Private> Конева (Шабаева)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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