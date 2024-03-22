Конев Андрей Эдуардович
Место рождения
Дата рождения12.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1964
| Вес при рождении 3,900 кг, рост 45(?) см. Время рождения 23-45
Бракосочетание
1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1991
Сын: Конев Константин Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.11.2011
Супруг(-а): <Private> Конева (Шабаева)
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно