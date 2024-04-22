Гришина Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Колгин Александр Артемьевич
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1909 ст.
Дочь: Гришина Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Гришин Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Сын: Гришин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Гришин Георгий Трофимович
Смерть
Неизвестно