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Гришина Наталья Александровна

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Место рождения

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Колгин Александр Артемьевич

Мать: не указана

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Гришин Георгий Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1909 ст.

Дочь: Гришина Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Гришин Георгий Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Сын: Гришин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Гришин Георгий Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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