Иванов Виктор
Место рожденияVII Съезд КПСС
Дата рождения25.05.1953
Дата смерти07.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953
Отец: Иванов Иван
Мать: Александра
VII Съезд КПСС
Рождение ребёнка
16.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.2013
Алексеевка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область