Иванов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор

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Место рождения

VII Съезд КПСС

Дата рождения

25.05.1953

Дата смерти

07.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: Иванов Иван

Мать: Александра

VII Съезд КПСС
Рождение ребёнка
16.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2013
Алексеевка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
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