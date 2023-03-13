Валявинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалявинъ Степанъ

Валявинъ Степанъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Валявинъ Федоръ

Мать: Валявина Пелагея

Рождение ребёнка
1825

Сын: Валявинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Валявина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Валявина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Валявина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Валявина Аполлинария

Мать ребёнка: Валявина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Прасковья

Смерть
1813
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close