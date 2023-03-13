Валявинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Валявинъ Федоръ
Мать: Валявина Пелагея
Рождение ребёнка
1825
Сын: Валявинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Валявина Прасковья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Валявина Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Валявина Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Валявина Аполлинария
Мать ребёнка: Валявина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Прасковья
Смерть
1813