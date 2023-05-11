Молчан (Мартынович) Фекла Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мартынович Роман Кузьмич

Мать: Мартынович Згоня

Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Восприемник
18.08.1838
Андрея Моисеевича Товкач
Восприемник
18.08.1838
Андрея Моисеевича Товкач
Бракосочетание
04.06.1840

Муж: Молчан Демид Савостьевич

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.07.1841

Сын: Молчан Илья Демидович

Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.12.1843

Дочь: (Молчан) Мелания Демидовна

Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.05.1845

Сын: Молчан Иван Демидович

Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.11.1846

Сын: Молчан Григорий Демидович

Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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