Молчан (Мартынович) Фекла Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Мартынович Роман Кузьмич
Мать: Мартынович Згоня
Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Восприемник
18.08.1838
Андрея Моисеевича Товкач
Восприемник
18.08.1838
Андрея Моисеевича Товкач
Бракосочетание
04.06.1840
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.07.1841
Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич
Рождение ребёнка
24.12.1843
Дочь: (Молчан) Мелания Демидовна
Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич
Рождение ребёнка
25.05.1845
Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич
Рождение ребёнка
15.11.1846
Сын: Молчан Григорий Демидович
Отец ребёнка: Молчан Демид Савостьевич
Смерть
Неизвестно