Павел Незаконнорожденный
мужской, родился 05.01.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1851 ст.
Отец: не указан
Мать: Екатерина Софронова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
08.01.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. девка. безфамильная. незаконнорожденный.