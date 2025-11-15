Павел Незаконнорожденный 05.01.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 05.01.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Софронова1830 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1851 ст.

Отец: не указан

Мать: Екатерина Софронова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. девка. безфамильная. незаконнорожденный.

Крещение
08.01.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники дворовый ч. Виссарион Софронов и кр. ж. Матрона Софронова Дерябина.

Смерть
Неизвестно

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