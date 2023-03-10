Федулов Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулов Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1969

Дочь: Федулова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Дерябина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дерябина Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Галина Николаевна

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