Федулов Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1969
Дочь: Федулова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Дерябина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Дерябина Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно