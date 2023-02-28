Кропотина Агафья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Митина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1912
Дочь: Чибрикова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно