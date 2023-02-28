Кропотина Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотина Агафья Матвеевна

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Место рождения

Касимов, город Касимов, Рязанская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Митина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1912

Дочь: Чибрикова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Кропотин Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
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