Низовская Надежда Викторовна 24.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низовская Надежда Викторовна

Место рождения

село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область

Дата рождения

24.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959

Отец: Низовский Виктор Михайлович

Мать: Лавриненко Нина Федоровна

село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
30.05.1983

Дочь: Шмойлова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Обухов Виктор Анатольевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1985

Дочь: Клешнина (Обухова) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Обухов Виктор Анатольевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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