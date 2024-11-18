Низовская Надежда Викторовна
Место рождениясело Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Дата рождения24.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959
село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
30.05.1983
Дочь: Шмойлова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Обухов Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
27.09.1985
Дочь: Клешнина (Обухова) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Обухов Виктор Анатольевич