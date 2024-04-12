Тышлек ЧАЛИШ Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти23.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Военная служба
?.04.1943
Дата рождения __.__.1918 Место рождения Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Новокаракуба Последнее место службы 96 гв. сд ( 96 гв. сд ) Дата выбытия 23.09.1943 Причина выбытия умер от ран Пер... Показать все
Похороны
23.09.1943
Смерть
23.09.1943
Причина смерти: На войне - умер от ран