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Тышлек ЧАЛИШ Владимир Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

23.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Военная служба
?.04.1943
Дата рождения __.__.1918 Место рождения Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Новокаракуба Последнее место службы 96 гв. сд ( 96 гв. сд ) Дата выбытия 23.09.1943 Причина выбытия умер от ран Пер... Показать все
Похороны
23.09.1943
Смерть
23.09.1943
Причина смерти: На войне - умер от ран
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