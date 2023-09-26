Мезенцева Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мезенцев Пимен Герасимович
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мезенцев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефросиния Герасимовна
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мезенцев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мезенцев Егор Герасимович
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович
Работа или профессия
Неизвестно