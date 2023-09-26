Мезенцева Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Евдокия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мезенцев Пимен Герасимович

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мезенцев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефросиния Герасимовна

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мезенцев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мезенцев Егор Герасимович

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Финогенович

Работа или профессия
Неизвестно
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