Давыдов Сергей Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Антон Фролович
Мать: Давыдова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
20.06.1977
Дочь: Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Давыдова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1982
Дочь: Коверина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Давыдова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Раиса Ивановна