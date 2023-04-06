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Давыдов Сергей Антонович

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Антон Фролович

Мать: Давыдова Анна Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1977

Дочь: Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Давыдова Раиса Ивановна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.02.1982

Дочь: Коверина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Давыдова Раиса Ивановна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Раиса Ивановна

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