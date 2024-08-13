Власова Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Власов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Власов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Власов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Власов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Власов Василий Федорович