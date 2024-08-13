Власова Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1865

Муж: Власов Василий Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Власов Василий Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Власов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Власов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Власов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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