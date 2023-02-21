Таргариен Эйгон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Эйгон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таргариен Геймон

Мать: Таргариен Дейнис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Эйрис

Мать ребёнка: Таргариен Элейна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таргариен Элейна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Мейгон

Мать ребёнка: Таргариен Элейна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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