Таргариен Эйгон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Геймон
Мать: Таргариен Дейнис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Эйрис
Мать ребёнка: Таргариен Элейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Элейна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Мейгон
Мать ребёнка: Таргариен Элейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно