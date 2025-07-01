Семикина (Чиркова) Анна Павловна
женский, родилась 1876 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Семикин Лаврентий Кузмич1870 ст. г.р.
Дети
(Симикина) Анна Лаврентьевна20.10.1895 ст. г.р.
Симикин Дмитрий Лаврентьевич20.10.1898 ст. г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893
Рождение ребёнка
20.10.1895 ст.
Дочь: (Симикина) Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич
Рождение ребёнка
20.10.1898 ст.
Сын: Симикин Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.
Сын: Семикин Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.
Дочь: (Симикина) Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич
Рождение ребёнка
15.06.1912
Сын: Семикин Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич
Рождение ребёнка
28.10.1917
Сын: Семикин Кузьма Лаврентьевич
Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич
Смерть
Неизвестно