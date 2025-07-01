Семикина (Чиркова) Анна Павловна 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Семикина (Чиркова) Анна Павловна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1876 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Семикин Лаврентий Кузмич1870 ст. г.р.
Дети
(Симикина) Анна Лаврентьевна20.10.1895 ст. г.р.
Симикин Дмитрий Лаврентьевич20.10.1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
20.10.1895 ст.

Дочь: (Симикина) Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
20.10.1898 ст.

Сын: Симикин Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Сын: Семикин Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.

Дочь: (Симикина) Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Семикин Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
28.10.1917

Сын: Семикин Кузьма Лаврентьевич

Отец ребёнка: Семикин Лаврентий Кузмич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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