Босак Сергей
Место рожденияБрестская обл., Пружанский р-н, с. Сополянец
Дата рождения08.11.1909
Дата смерти09.08.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909
Отец: Босак Иван
Мать: Босак Анна Даниловна
Брестская обл., Пружанский р-н, с. Сополянец
Рождение ребёнка
02.10.1943
Мать ребёнка: Босак Елена Тимофеевна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
02.10.1946
Мать ребёнка: Босак Елена Тимофеевна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
09.06.1949
Сын: Босак Виктор
Мать ребёнка: Босак Елена Тимофеевна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Босак Елена Тимофеевна
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie73525665/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4909204/
Смерть
09.08.1979
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл