Босак Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босак Сергей

Место рождения

Брестская обл., Пружанский р-н, с. Сополянец

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

09.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: Босак Иван

Мать: Босак Анна Даниловна

Брестская обл., Пружанский р-н, с. Сополянец
Рождение ребёнка
02.10.1943

Сын: Босак Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Босак Елена Тимофеевна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
02.10.1946

Сын: Босак Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Босак Елена Тимофеевна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
09.06.1949

Сын: Босак Виктор

Мать ребёнка: Босак Елена Тимофеевна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босак Елена Тимофеевна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie73525665/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4909204/
Смерть
09.08.1979
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл
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