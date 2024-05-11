Ните Николай Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: Ните Карл
Мать: не указана
Поскольку в записи о браке 21.02.1864 г. указан возраст Николая Карловича 30 лет, то значит он родился не раньше 22.02.1833 г. и не позже 21.02.1834 года (по юлианскому календарю).
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик, отставной Губернский секретарь
Бракосочетание
21.02.1864 ст.
Церковь святителя Николая Чудотворца, г. Рим, Италия
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 123, Дело 20, л. 128-133: Метрическая книга Посольской церкви в Риме на 1864 г. Л. 130об-131 | Февраля двадцать... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Монвиж-Монтвид (Нитте) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна
Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1867 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна
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Смерть
Неизвестно