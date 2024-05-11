Ните Николай Карлович Около 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ните Николай Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

1865 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Ните Карл

Мать: не указана

Поскольку в записи о браке 21.02.1864 г. указан возраст Николая Карловича 30 лет, то значит он родился не раньше 22.02.1833 г. и не позже 21.02.1834 года (по юлианскому календарю).
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Упоминание
Неизвестно
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Работа или профессия
Неизвестно
Помещик, отставной Губернский секретарь
Бракосочетание
21.02.1864 ст.

Жена: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна

Церковь святителя Николая Чудотворца, г. Рим, Италия
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 123, Дело 20, л. 128-133: Метрическая книга Посольской церкви в Риме на 1864 г. Л. 130об-131 | Февраля двадцать... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Монвиж-Монтвид (Нитте) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна

Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1867 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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