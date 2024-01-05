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Милашенко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Милашенко Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1881

Жена: Милашенко Евдокия Сергеевна

Николаевская ц. с.Заветинского 1881
Рождение ребёнка
09.07.1889

Сын: Милашенко Михаил

Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
04.01.1895

Сын: Милашенко Василий

Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Милашенко Симеон

Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Милашенко Павел Иванович

Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна

Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Смерть
Неизвестно
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