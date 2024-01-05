Милашенко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Милашенко Пётр
Бракосочетание
04.11.1881
Николаевская ц. с.Заветинского 1881
Рождение ребёнка
09.07.1889
Сын: Милашенко Михаил
Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
04.01.1895
Сын: Милашенко Василий
Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
23.05.1896
Сын: Милашенко Симеон
Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
07.01.1905
Мать ребёнка: Милашенко Евдокия Сергеевна
Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Смерть
Неизвестно