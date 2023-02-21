Анна Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Одиноков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Одиноков Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноков Иван Евтропов

Смерть
Неизвестно
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