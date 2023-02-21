Анна Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно