Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.?

Дочь: Смирнова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Путилова (Шишкина) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Путилова (Шишкина) Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова (Шишкина) Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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