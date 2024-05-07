Раскосов Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения20.06.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1944
Рождение ребёнка
28.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно