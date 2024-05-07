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Раскосов Сергей Федорович

Место рождения

Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.06.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1944

Отец: Раскосов Федор Иванович

Мать: Раскосова Мария Васильевна

Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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Рождение ребёнка
10.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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Смерть
Неизвестно
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