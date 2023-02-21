Титов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Титов Феоктист

Мать: Титова Евгения Герасимовна

Рождение ребёнка
12.01.1874

Сын: Титов Пётр

Мать ребёнка: Титова Наталья Ефремовна

Рождение ребёнка
16.04.1876

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Титова Прасковья Акимовна

Рождение ребёнка
27.02.1891

Сын: Титов Василий

Мать ребёнка: Титова Прасковья Акимовна

Работа или профессия
Неизвестно
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