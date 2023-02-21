Титов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Титов Феоктист
Рождение ребёнка
12.01.1874
Сын: Титов Пётр
Мать ребёнка: Титова Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
16.04.1876
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Титова Прасковья Акимовна
Рождение ребёнка
27.02.1891
Сын: Титов Василий
Мать ребёнка: Титова Прасковья Акимовна
Работа или профессия
Неизвестно