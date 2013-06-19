Семенова (Бородина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Бородина) Раиса Ивановна

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Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

04.06.1939

Дата смерти

19.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Семенов Александр Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Николай Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван Иванович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
19.06.2013
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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