Семенова (Бородина) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.06.1939
Дата смерти19.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Семенов Александр Иванович
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.01.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2013