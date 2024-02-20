Барьяхтар Агафия Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар Агафия Федосеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Барьяхтар Николай Саввич

Отец ребёнка: Барьяхтар Савва Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Барьяхтар Фотий Саввич

Отец ребёнка: Барьяхтар Савва Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1878

Дочь: Александра Саввична

Отец ребёнка: Барьяхтар Савва Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-112,зап.-42
Смерть
Неизвестно
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