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Мустафин Келимулла

Место рождения

с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мустафин Абдулла

Мать: Мустафина Нафися

с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Афифя

Военная награда
Неизвестно
Мустафин Келимулла Абдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Старый Могалей. Юбилейная картотека
Смерть
1992
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