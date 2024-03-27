Мустафин Келимулла
Место рожденияс.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1926
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Мустафин Абдулла
Мать: Мустафина Нафися
с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафина Афифя
Военная награда
Неизвестно
Мустафин Келимулла Абдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Старый Могалей. Юбилейная картотека
Смерть
1992