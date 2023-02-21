Бровкина (Бровкина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Бровкина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Михаил

Отец ребёнка: Бровкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикова Мария

Отец ребёнка: Бровкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Сергей

Отец ребёнка: Бровкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Петр

Отец ребёнка: Бровкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Клавдия

Отец ребёнка: Бровкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подъезжалова Наталья

Отец ребёнка: Бровкин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Федор

Смерть
Неизвестно
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