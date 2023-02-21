Бровкина (Бровкина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Михаил
Отец ребёнка: Бровкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикова Мария
Отец ребёнка: Бровкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Сергей
Отец ребёнка: Бровкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Петр
Отец ребёнка: Бровкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Клавдия
Отец ребёнка: Бровкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подъезжалова Наталья
Отец ребёнка: Бровкин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бровкин Федор
Смерть
Неизвестно