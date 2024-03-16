(Гусарева) Мария Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусарева) Мария Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гусарев Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гусарев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гусарева Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусарев Игнат Данилович

Смерть
Неизвестно
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