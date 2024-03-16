(Гусарева) Мария Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гусарев Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гусарев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гусарева Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусарев Игнат Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно