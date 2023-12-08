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Шовкопляс Николай Александрович

Место рождения

Шульгинка

Дата рождения

14.11.1954

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954

Отец: Шовкопляс Александр Никитич

Мать: Шовкопляс Мария Порфирьевна

Бракосочетание
26.10.1974

Жена: Шовкопляс (Плешакова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
03.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шовкопляс (Плешакова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шовкопляс (Плешакова) Нина Николаевна

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