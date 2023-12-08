Шовкопляс Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954
Бракосочетание
26.10.1974
Рождение ребёнка
03.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шовкопляс (Плешакова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шовкопляс (Плешакова) Нина Николаевна