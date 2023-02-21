Борбошев Роман Байрымович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорбошев Роман Байрымович

Борбошев Роман Байрымович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1965

Дата смерти

Около 01.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1965

Отец: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Мать: Борбошева Александра Анчиновна

Смерть
Около 01.01.1986
Умер в 20 лет. Он учился в Горно - Алтайске в автошколе, как раз их отпустили на Новый год домой. Потом он домой приехал, как мама рассказывала, он быстро постирался и скорей сушил вещи - на печку лож... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close