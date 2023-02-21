Борбошев Роман Байрымович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1965
Дата смертиОколо 01.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1965
Смерть
Около 01.01.1986
Умер в 20 лет. Он учился в Горно - Алтайске в автошколе, как раз их отпустили на Новый год домой. Потом он домой приехал, как мама рассказывала, он быстро постирался и скорей сушил вещи - на печку лож... Показать все