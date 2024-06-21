Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Место рождения

Слобода, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

ОА
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Слобода, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович

Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Шитов Филипп Иванович

Бракосочетание
08.02.1908

Муж: не указан

В 26 лет вышла замуж в Всесвятском. Жили в Студенце
Рождение ребёнка
07.11.1908

Сын: Шитов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович

Студенец, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно

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