Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1908
Бракосочетание
08.02.1908
Муж: не указан
В 26 лет вышла замуж в Всесвятском. Жили в Студенце
Рождение ребёнка
07.11.1908
Сын: Шитов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Шитов Филипп Иванович
Студенец, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910
Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1921
Смерть
Неизвестно