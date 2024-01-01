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Старых Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старых Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старых Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старых Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1946

Сын: Старых Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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